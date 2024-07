"Os Fantasmas Ainda se Divertem"

Sequência de "Beetlejuice", de Tim Burton, abrirá o Festival de Cinema de Veneza 2024

No elenco, Michael Keaton e Winona Ryder retomam seus papéis do clássico lançado em 1988. No Brasil, o filme estreia no dia 5 de setembro

02/07/2024 - 11h00min Atualizada em 02/07/2024 - 12h50min