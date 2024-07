A estreia de Wicked, adaptação do musical da Broadway com Ariana Grande (Scream Queens) e Cynthia Erivo (Harriet), foi adiantada de 27 para 22 de novembro. A mudança, até o momento, diz respeito ao lançamento da produção nos Estados Unidos. Além disso, o filme perde o "parte 1", que faria parte do título original.