Lidando com o trauma Notícia

Kate Beckinsale fala sobre hospitalização após a morte do padrasto, em março: "Estresse e tristeza"

Atriz deixou os fãs preocupados no início do ano ao compartilhar um carrossel no Instagram em que aparecia internada, mas sem explicar o porquê. Ela fez um desabafo na terça-feira sobre o período difícil pelo qual está passando

10/07/2024 - 10h50min Atualizada em 10/07/2024 - 10h59min