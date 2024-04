O ator Wagner Moura compartilhou uma curiosidade sobre a preparação intensa que passou para dar vida ao personagem Capitão Nascimento no filme Tropa de Elite (2007). Em participação no podcast PodPah, na terça-feira (16), o artista revelou que, durante o processo, chegou quebrar o nariz de um dos instrutores do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais).