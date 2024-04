Depois de se aposentar da carreira gloriosa no UFC, Elwood Dalton, interpretado por Jake Gyllenhaal, pratica pequenos golpes contra colegas de profissão, até resolver mudar de vida e aceitar o cargo de chefe de segurança em um bar na Flórida. O problema é que no local há brigas diárias de valentões e envolvidos com o crime organizado.