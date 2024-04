Com obras provocadoras, Quentin Tarantino está na lista dos roteiristas, produtores, atores e diretores mais consagrados do cinema americano. Ao longo dos seus mais de 30 anos de carreira, soma duas estatuetas do Oscar de Melhor Roteiro Original e esteve à frente de filmes de repercussão, como Pulp Fiction, Kill Bill e Bastardos Inglórios.