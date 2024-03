Neste domingo (10), acontece o Oscar, premiação da Academia de Hollywood que define os melhores do cinema em 2023. Se em Los Angeles Oppenheimer (2023), dirigido por Christopher Nolan, vem sendo tratado pela crítica como favorito em diversas categorias, no Framboesa de Ouro, evento antagônico que escolhe os piores do ano, Ursinho Pooh: Sangue e Mel (2023) foi quem levou mais títulos.