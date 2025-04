Richard Norton, coreógrafo de dublês e ator de Mad Max, morre aos 75 anos

O ator, diretor de dublês e mestre em artes marciais Richard Norton morreu aos 75 anos, em Melbourne, Austrália. Seu falecimento aconteceu no domingo (30) e a notícia foi confirmada por sua esposa, Judy Green, nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

"Eu estou sem palavras e devastada, perdi tudo. Sei que haverá muito amor e choque por termos perdido essa pessoa incrível. O amor da minha vida. Estou usando este tempo para lidar com a minha grande perda" diz a publicação da esposa.

Norton iniciou sua carreira como segurança e guarda-costas de grandes estrelas da música, protegendo ícones como The Rolling Stones, David Bowie e Linda Ronstadt. O trabalho abriu portas para trabalhar com o cinema, onde o ator se destacou. Norton trabalhou em mais de 70 filmes de ação, estrelando ao lado de Jackie Chan e Chuck Norris, além de trabalhar como coordenador de lutas em superproduções como Mad Max: Estrada da Fúria, Suicide Squad e Ghost in the Shell.

No campo das artes marciais ele treinou com lendas brasileiras como Rickson Gracie e os irmãos Machado e conquistando uma faixa-preta de 6º Dan em Jiu-Jitsu.

Trajetória

Nascido em 6 de janeiro de 1950, em Melbourne, Norton começou sua trajetória nas artes marciais aos 11 anos e se tornou um dos maiores nomes das lutas. Ele era faixa-preta de 9º Dan em Zen Do Kai, 8º Dan em Chun Kuk Do (sistema criado por Chuck Norris), 5º Dan em Goju-Ryu Karate e 6º Dan em Jiu-Jitsu Brasileiro, tendo treinado com lendas como Rickson Gracie e os irmãos Machado.

Sua carreira no cinema começou em 1980, quando interpretou um vilão no filme The Octagon, ao lado de Chuck Norris, com quem manteve uma amizade e parceria profissional ao longo da vida. Norton participou de mais de 70 filmes, incluindo produções de Hong Kong como Twinkle, Twinkle Lucky Stars (1985) e Mr. Nice Guy (1997), estrelados por Jackie Chan, além de trabalhar como dublê e coordenador de lutas em grandes sucessos como Mad Max: Estrada da Fúria, Suicide Squad e Ghost in the Shell.

Além do cinema, Richard Norton teve uma carreira notável como segurança pessoal de grandes estrelas da música e do entretenimento. Durante os anos 1970 e 1980, ele trabalhou protegendo artistas como David Bowie, James Taylor, Linda Ronstadt, os Rolling Stones e Stevie Nicks, acompanhando-os em turnês e eventos de alto risco.

Foi este trabalho como guarda-costas que o colocou em contato direto com o universo das celebridades e ajudou a abrir portas para sua carreira no cinema.

Leia Mais Quem foi Oil Man, personagem icônico de Curitiba que morreu aos 64 anos

Norton criou time de BJJ

Richard Norton criou a Richard Norton BJJ Association, também conhecida como Team Norton BJJ, uma associação dedicada ao ensino e à expansão do Jiu-Jitsu Brasileiro ao redor do mundo. Seu objetivo era oferecer suporte a instrutores e academias que quisessem se filiar, tanto aquelas especializadas em BJJ quanto outras escolas de artes marciais interessadas em incorporar a modalidade ao seu treinamento.

A associação faz parte da Australian Federation of Brazilian Jiu-Jitsu e da International Federation of Brazilian Jiu-Jitsu, consolidando o reconhecimento de Norton como um dos grandes nomes do esporte.