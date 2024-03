Vencedor do Oscar 2024 na categoria de melhor roteiro adaptado, Anatomia de Uma Queda conta a história de uma mulher que vai a tribunal sob a suspeita de assassinar o marido. Em sua defesa, a única testemunha é o filho do casal, um jovem com deficiência visual que enfrenta um dilema moral sobre o que dizer no caso. O longa ainda está nos cinemas, mas estreia em breve em uma plataforma de streaming.