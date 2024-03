O longa retrata a vida do alemão Oskar Schindler, que viu na mão de obra dos judeus uma maneira barata e viável de lucrar com a Segunda Guerra Mundial. A forte influência de Schindler no partido nazista — uma vez que fazia parte do mesmo — facilitou a conquista de autorizações para abrir uma fábrica. Inicialmente, o que parecia a atitude de um homem controverso e nada bondoso se transformou em um dos casos mais emblemáticos vistos na história, isso porque o alemão abdicou de sua fortuna para salvar a vida de mais de mil judeus na luta contra o genocídio alemão.