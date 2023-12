Dirigido por Sofia Coppola, que se notabilizou por filmes como As Virgens Suicidas (1999) e Encontros e Desencontros (2002), Priscilla traz o ponto de vista da ex-esposa de Elvis Presley sobre a relação dos dois. O longa pode ser considerado um contraponto à Elvis — cinebiografia do Rei do Rock, que foi lançada por Baz Luhrmann em 2022.