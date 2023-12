Blake Lively surpreendeu os fãs, na madrugada desta segunda-feira (18), ao compartilhar nas redes sociais uma série de fotos com as amigas America Ferrera, Alexis Bledel e Amber Tamblyn, com quem atuou no longa Quatro Amigas e Um Jeans Viajante (2005). Os cliques foram feitos durante a festa que a atriz organizou em celebração ao trabalho de America em Barbie (2023).