Semana do Cinema vai oferecer ingressos a R$ 10 em salas de todo o Brasil; veja como comprar

A primeira semana de fevereiro se apresenta como uma excelente oportunidade para os amantes do cinema . Isso porque, de 6 a 12 de fevereiro, ocorre a Semana do Cinema, evento em que diversas redes vão oferecer ingressos em todo o Brasil por apenas R$ 10.

A ação visa incentivar o público a voltar às salas de cinema com preços acessíveis . Combos de pipoca e refrigerante também podem ter valores diferenciados.

A iniciativa é promovida pela Feneec (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas) em parceria com a Abraplex (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex) e a Ingresso.com.

Como adquirir ingressos?

Os ingressos podem ser adquiridos diretamente nas bilheteiras das redes participantes ou online, através do site Ingresso.com . Para garantir a entrada promocional, basta selecionar a opção "Promoção: Semana do Cinema" durante o pagamento.

Vale destacar que ao realizar a compra online, uma taxa adicional pode ser cobrada, o que fará com que o valor final seja ligeiramente acima de R$ 10.

Quais cinemas de Porto Alegre participam da Semana do Cinema

Chance de ver filmes indicados ao Oscar

A Semana do Cinema acontece em um momento estratégico, às vésperas da cerimônia do Oscar 2025. Será uma bela oportunidade para conferir produções indicadas à premiação, como o brasileiro Ainda Estou Aqui, que concorre a melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz, com Fernanda Torres.