Veja os filmes em cartaz até 5 de fevereiro nos cinemas do norte e noroeste do RS

Confira a seguir a programação completa nas salas de cinema de Frederico Westphalen , Palmeira das Missões , Cruz Alta , Santa Rosa e Três Passos . GZH Passo Fundo traz também as sinopses e os trailers dos filmes em cartaz até 5 de fevereiro nas cidades do norte e noroeste gaúcho.

Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa

Nosferatu

A história se passa nos anos de 1800 na Alemanha e acompanha o rico e misterioso Conde Orlok na busca por um novo lar. O vendedor de imóveis Thomas Hutter fica responsável por conduzir os negócios de Orlok e, então, viaja para as montanhas da Transilvânia para prosseguir com as burocracias da nova propriedade do nobre. O que Thomas não esperava era encontrar o mal encarnado. Todos ao seu redor lhe indicam abandonar suas viagens, enquanto, longe dali, Ellen é continuamente perturbada por sonhos assustadores que se conectam com o suposto homem que Thomas encontrará e que vive sozinho num castelo em ruínas nos Cárpatos. A classificação é 16 anos.