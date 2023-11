O documentário Billion Dollar Babies: The True Story of the Cabbage Patch Kids, com previsão de lançamento no Brasil para ainda este ano, explora o frenesi causado pelas bonecas da linha Cabbage Patch Kids, durante a black friday de 1983 , nos Estados Unidos. Na época, a popularidade das bonecas levou a uma demanda nunca vista para um produto do tipo, chegando, até mesmo, a se tornar caso de polícia.