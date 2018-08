Dona Nenê nunca mais “Esgotei o que tinha que fazer como mãe exemplar", diz Marieta Severo, que vive esquizofrênica no cinema Atriz buscou novos desafios ao aceitar papel de uma mãe doente que rejeita um filho soropositivo no longa "Voz do Silêncio", exibido no 46º Festival de Cinema de Gramado