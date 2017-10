O Ministério Público de São Paulo vai investigar a divulgação do filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, roteirizado e estrelado pelo apresentador Danilo Gentili. Parte da divulgação omite a classificação indicativa do longa, que está em cartaz nos cinemas do Brasil desde o dia 12. Isso desobedeceria ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).