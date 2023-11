No mais novo livro da escritora gaúcha Taiasmin Ohnmacht, Uma Chance de Continuarmos Assim (Diadorim), duas universitárias negras usam uma máquina do tempo que lança uma delas para o futuro. Neste tempo-espaço, há uma disputa entre dois grupos, sendo que um deles acredita em um biotipo ideal de humano — que é branco — e o outro, miscigenado, entende que somente o resgate do que é ancestral levará à salvação da humanidade.