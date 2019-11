Rodas e motores A paixão que me conduziu à fotografia e me levou a registrar imagens de Senna, Fittipaldi e Fangio O jornalista Irineu Guarnier e o fotógrafo Eduardo Scaravaglione lançam livro o "Ferrugem no Sangue" neste sábado, na Feira do Livro, do qual participei escrevendo o prefácio