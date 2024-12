"A Contadora de Filmes" em cartaz na Capital e mais destaques da agenda cultural desta terça-feira

Bérénice Bejo e Antonio de la Torre interpretam os pais da protagonista em “A Contadora de Filmes”. Diamond Filmes / Divulgação

Produção internacional rodada no Chile e dirigida pela dinamarquesa Lone Scherfig (de Um Dia e Italiano para Principiantes), A Contadora de Filmes está em cartaz nos cinemas de Porto Alegre.

Trata-se de uma adaptação do best-seller homônimo de Hernán Rivera Letelier sobre uma jovem (Sara Becker) que é filha de mineradores de uma pequena cidade do deserto do Atacama. Para ela, o momento mais especial da semana é o domingo, quando todos vão ao cinema para curtir histórias que os transportam a outros mundos, muito mais atraentes do que sua difícil realidade.

Os pais — e todos os demais habitantes do lugar — logo percebem o dom que a garota tem para inventar histórias que poderiam se tornar filmes. Essa fama local faz com que uma significativa mudança aconteça na família, justamente em um momento histórico do Chile — o melodrama acompanha as transformações do país nos anos 1960, culminando com o golpe militar de 1973 no país.

Associado pela crítica a clássicos como Cinema Paradiso e A Rosa Púrpura do Cairo, A Contadora de Filmes também tem no elenco Bérénice Bejo, Antonio de la Torre e Daniel Brühl e o roteiro assinado por Isabel Coixet, Rafa Russo e o brasileiro Walter Salles (o diretor de Ainda Estou Aqui).

O curta-metragem da Cia. Muovere

Exibição faz parte da programação do aniversário de 35 anos da Cia. Muovere. CRISTINA LIMA / Divulgação

Como parte da programação de seu aniversário de 35 anos, a companhia de dança lança nesta terça-feira (3) o filme Desvio de Cena, às 20h, na Cinemateca Paulo Amorim. A sessão é exclusiva para convidados.

Pinturas de Ivan Pinheiro Machado

Obra do editor e pintor Ivan Pinheiro Machado. Ivan Pinheiro Machado / Divulgação

Ocorre nesta terça, às 19h, a abertura da mostra de trabalhos do editor e pintor Ivan Pinheiro Machado na Galeria Gestual. A visitação é gratuita, de segunda a sexta, das 13h às 19h, e sábado, das 10h às 13h.

Um olhar para a vida dos prisioneiros

Dirigido por Rodrigo Siqueira (de Terra Deu, Terra Come e Orestes), o longa-metragem 171 apresenta entrevistas com pessoas encarceradas. As sessões são na Cinemateca Capitólio.