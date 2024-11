Programe-se Notícia

Diogo Nogueira em Porto Alegre e mais destaques da agenda cultural deste fíndi

No show, o artista mescla o repertório de seu álbum mais recente, "Sagrado", que resgata suas raízes de samba, com versões inéditas de canções clássicas do gênero

