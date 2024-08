Reunindo reflexões sobre filmes contemporâneos que mexeram com o autor, Anotações no Escuro: As Perguntas que os Filmes nos Fazem será lançado nesta terça-feira (13) em Gramado. Trata-se do segundo livro do editor e colunista de Zero Hora Ticiano Osório. O lançamento integra a programação do Festival de Cinema de Gramado, que termina no próximo fim de semana na serra gaúcha.