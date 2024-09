Programe-se Notícia

Peça “Terapia de Casal – Uma Comédia em Crise” e mais atrações com descontos do Clube do Assinante

Espetáculo será encenado no sábado e no domingo, às 20h, no Teatro CIEE. Já às 16h, o espaço recebe o musical infantil "Adivinha O Que É"

30/08/2024 - 17h22min