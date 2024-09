A Cinemateca Paulo Amorim exibe, a partir desta quinta-feira (29), as produções que concorreram na Mostra Sedac/Iecine de Longas Gaúchos do 52º Festival de Gramado. Em cada dia da programação, será exibido um dos filmes, totalizando cinco sessões únicas. As produções ainda não têm data de estreia no circuito.