Após o sucesso em Porto Alegre no primeiro semestre, a formação clássica dos Titãs (sem Marcelo Fromer, morto em 2001, mas com o acréscimo do músico Liminha) está de volta com a turnê Encontro – Pra Dizer Adeus. A banda se apresenta hoje e amanhã, às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Ainda há ingressos para hoje a R$ 1.980 (Experiência VIP Meet & Greet) e para amanhã a R$ 350 (pista em pé). A venda é pelo site eventim.com.br, com taxas.