Depois de um hiato de quase seis anos, os paulistanos da NX Zero se reencontraram para o show Cedo ou Tarde, que esteve em Porto Alegre em junho. Agora, a banda retorna à cidade para se apresentar na noite desta sexta (1º), às 22h30min, no Pepsi On Stage (Av. Severo Dullius, 1.995), com ingressos à venda no site do Eventim, partir de R$ 150, com taxas.