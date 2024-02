Com o anúncio do Canadá, nesta segunda-feira (22), de limitar por dois anos o número de estudantes estrangeiros que poderão entrar no país, as permissões para cursos de graduação e bacharelado internacional deverão ter um corte de cerca de 35%. Em meio a uma crise imobiliária, o governo pretende conceder cerca de 364 mil autorizações em 2024, cerca de 196 mil a menos do que no ano passado.