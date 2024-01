Muitas meninas partilham o sonho de ser miss. Os concursos de beleza movimentam o imaginário das mulheres e, tendo isso em vista, a secretária municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), Débora Garcia, teve a ideia de criar uma competição que envolvesse a comunidade da Capital. Foi quando surgiu o concurso Rainha e Princesa das Piscinas Públicas de Porto Alegre do Verão de 2024. As inscrições estão abertas até o dia 21 de janeiro e podem ser realizadas por meio de um formulário disponibilizado no site da prefeitura.