A manhã ensolarada de domingo (7) foi marcada por emoção na praia de Tramandaí. Pessoas com deficiência puderam tomar banho de mar – algumas pela primeira vez – com a ajuda de andadores feitos com materiais reciclados. A ação "Na Pr.AI.A com Tampinha Legal", que ocorreu na Casa de Verão do SESC, já está na 4ª edição e promove inclusão, acessibilidade e economia circular.