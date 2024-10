Com solenidade de abertura às 19h30min, a Oktoberfest de Igrejinha começa oficialmente nesta sexta-feira (11). O primeiro dia do evento, reconhecido pelo governo estadual como patrimônio cultural do Rio Grande do Sul, será marcado por rodada dupla de chope, das 22h às 23h, e show da dupla sertaneja Jorge e Mateus à meia-noite.