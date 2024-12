Cerca de 1,2 mil crianças e adolescentes em situação de acolhimento vivem dia especial no "Natal Gigante"

O espírito natalino pulsou sobre o Estádio Beira-Rio nesta quarta-feira (11) com a realização da 10ª edição da Festa de Natal dos Acolhidos – o Natal Gigante. O evento reuniu, para uma tarde de brincadeiras e solidariedade, 1,2 mil crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucionalizado no Estado.

A iniciativa é uma parceria entre o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), por meio da 11ª Promotoria da Infância e da Juventude, e o Sport Club Internacional, que ocorre desde 2014.

— Esse é um dia de festa, em que buscamos proporcionar para crianças e adolescentes um momento de diversão, com brincadeiras, shows e atividades, pinturas, comida boa e cuidado, nesse período do Natal — declara a promotora de Justiça da Infância e da Juventude Cinara Vianna Dutra Braga, uma das responsáveis pela ação.

Entre as atrações musicais, o Natal Gigante contou com a participação da ex-The Voice Kids Valentina, do grupo Samba Tri, do MC da VR, entre outros. As crianças também puderam conhecer outros ídolos, como o ex-jogador e técnico de futebol Dunga. Os convidados contaram ainda com pintura artística no rosto, sessões de corte de cabelo e de manicure.

A ação teve a presença do Papai Noel. Ele ficou responsável por entregar os presentes pedidos pelas crianças e adolescentes por meio da campanha de cartinhas adotadas pela comunidade.

— É um momento de alegria, mas também para trazer luz e mostrar para a sociedade que as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade precisam do nosso cuidado e da nossa atenção. São cerca de 4 mil crianças institucionalizadas no Estado e que precisam ser vistas e atendidas — destacou Cinara.

Além do MPRS e do Internacional, este ano, a atividade envolveu a mobilização de instituições como Grupo Zaffari, Goldbag, com apoio da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (AMP), Sicredi MP, Blend, Cachorro do Rosário, entre outros.