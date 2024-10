Faleceu, na madrugada deste sábado (26), a jornalista Julieta Amaral, aos 62 anos, uma das primeiras mulheres negras na televisão gaúcha. Ela atuou no Grupo RBS em Rio Grande por quase 30 anos, sendo um ícone do jornalismo na região sul do Estado. O velório teve início nesta manhã, às 9h, no Cemitério Católico de Rio Grande. O sepultamento está previsto para 15h30min deste sábado.