Dia Mundial da Adoção Notícia

Corrida na Capital chama atenção para a adoção de crianças e adolescentes; inscrições estão abertas

Evento ocorre no dia 9 de novembro; valores arrecadados com as inscrições vão ser destinados a melhorias nas instituições de acolhimento de Porto Alegre

31/10/2024 - 16h52min Compartilhar Compartilhar