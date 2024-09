Ciclo de conferências Notícia

"As mídias digitais são ferramentas poderosas, mas também drogas muito potentes", diz psiquiatra Anna Lembke no Fronteiras do Pensamento

Diante de um auditório cheio no Teatro Unisinos, em Porto Alegre, norte-americana discorreu sobre o caminho de recompensa do cérebro, como ele processa a dor e o prazer e a relação com o vício

19/09/2024 - 01h26min Atualizada em 20/09/2024 - 15h55min