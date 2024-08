Através do Instituto Moinhos Social, o Hospital Moinhos de Vento entregou vouchers no valor de R$ 2,5 mil para 150 famílias que foram afetadas pela enchente que devastou o Rio Grande do Sul em maio. A ação faz parte da primeira fase da campanha De volta ao lar, que tem como objetivo auxiliar ao menos mil famílias gaúchas na reconstrução de suas casas.