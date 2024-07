Pra cima, Rio Grande! Notícia

Empreendedores afetados pela enchente no RS podem participar de mentoria gratuita do Hospital Moinhos de Vento

Estimativa da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) aponta que cerca de 47 mil empresas gaúchas foram atingidas pela catástrofe climática. Iniciativa do Centro de Inovação do HMV visa auxiliar empresários com orientação jurídica, financeira e sobre captação de recursos

11/07/2024 - 15h28min