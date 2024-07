Iniciativas buscam facilitar candidaturas e processos seletivos para empregar atingidos pela enchente 

Com o objetivo de ajudar os profissionais do Rio Grande do Sul a recomeçarem suas vidas através da empregabilidade, o Infojobs e o Grupo Carrefour Brasil criaram uma iniciativa que facilita processos seletivos e contratações no Estado. Há mais de 2,3 mil vagas disponíveis para profissionais de diferentes perfis e áreas de atuação. Para participar da campanha, chamada Reconstruindo o Futuro RS, basta acessar o site, conferir as oportunidades e se candidatar.