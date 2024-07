Ranking Notícia

Quais são as 10 maiores e menores cidades do Brasil? Veja a lista

Município no interior de Minas Gerais é considerado o menor do país, com menos de 900 habitantes. Entre as maiores, São Paulo é a mais populosa, com mais de 11 milhões de residentes

15/07/2024 - 13h40min Atualizada em 17/07/2024 - 07h24min