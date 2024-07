O poder do perdão: por que abandonar mágoas pode reduzir níveis de estresse e ansiedade

Substantivo masculino que significa remissão de uma culpa, dívida ou pena; desobrigação do cumprimento de um dever; disposição para perdoar. A definição de fácil entendimento para a palavra perdão contrasta com a complexidade do processo psicológico que envolve sua busca. Não há receita a seguir, já que a capacidade de alcançá-lo varia de acordo com características individuais, mas especialistas garantem que abandonar mágoas pode reduzir níveis de estresse e ansiedade, aumentando a qualidade de vida e o bem-estar.