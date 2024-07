Confira dicas para lidar com a síndrome do impostor, problema que pode afetar o desenvolvimento profissional

Você conseguiu o tão sonhado emprego, mas acredita que não foi mérito, e sim pura sorte. Se sente desconfortável em seu cargo, porque acha que não merece ocupá-lo. Recusa novos desafios, pois tem certeza de que vai fracassar. Essas situações exemplificam sinais da síndrome do impostor, uma condição psicológica que se caracteriza principalmente pelo fato de duvidar de suas próprias habilidades e se sentir uma fraude, independentemente do sucesso e do reconhecimento conquistados. Conforme especialistas, o problema pode afetar o desenvolvimento profissional, mas há estratégias que auxiliam no enfrentamento.