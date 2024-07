Almoço salgado Notícia

Amigos pedem vinho de R$ 1.650 achando que custava R$ 165 e vídeo do caso viraliza

Fato repercutiu nas redes sociais após publicação no TikTok. Grupo não percebeu o último zero ao escolher bebida no cardápio. Estabelecimento já se prontificou a oferecer um jantar de cortesia aos casais

09/07/2024 - 16h29min