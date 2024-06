Direitos reprodutivos: os argumentos de quem defende a legalização do aborto 

Com o avanço do Projeto de Lei (PL) 1904/24, que equipara a interrupção da gravidez após 22 semanas ao homicídio, a discussão sobre aborto voltou a aquecer no país. Se for aprovada, a medida prevê pena equivalente à de homicídio simples, de seis a 20 anos de reclusão, inclusive nos casos de estupro. Atualmente, a pena para estupradores é de 6 a 10 anos. Zero Hora reuniu argumentos de profissionais de saúde que defendem a legalização do aborto.