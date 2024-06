Com entrada gratuita e guiada pelo tema "nossa doce jornada”, a 24ª edição da Festa das Cucas começa nesta sexta-feira (21), no Parque da Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul. O tradicional evento do Vale do Rio Pardo contará com muita culinária típica alemã e diversas atrações, além de uma ação solidária destinada aos afetados pela tragédia climática no Estado. A programação cultural se estende até domingo (23), com feiras e mais de 25 horas de música.