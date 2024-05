Voluntárias de Frederico Westphalen, no norte do RS, se uniram para produzir cucas, pães, bolachas caseiras e grostolis (biscoitos também conhecidos como cueca virada) para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Os alimentos foram encaminhados nesta quarta-feira (15) para o município de Arroio do Meio, um dos mais prejudicados pela chuva.