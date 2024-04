Em 2003, 3,07% das jovens com idade entre 10 e 19 anos deram à luz no Rio Grande do Sul . Duas décadas depois, em 2022, o cenário era outro. A porcentagem caiu pela metade – 1,54% das adolescentes da época tiveram filhos. Na prática, isso quer dizer que a cada cem gaúchas desta faixa etária, menos de duas foram mães no ano mais recente da pesquisa de Estatísticas do Registro Civil, realizada pelo Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE).