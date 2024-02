A cada quatro anos o calendário ganha um dia a mais: 29 de fevereiro – nesta quinta-feira. Com origem no Império Romano e pitacos do papa Gregório 13, a data está relacionada ao tempo em que a Terra demora para completar uma volta no Sol, convencionalmente estipulada em 365 dias. No entanto, o período é um pouco maior e “sobram” cinco horas, 48 minutos e 46 segundos a cada ano.