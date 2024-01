Eclipses solares e lunares, chuva de meteoros, superluas e até uma Lua Azul estão entre os fenômenos astronômicos previstos para 2024. O principal destaque é o eclipse solar total que acontecerá no dia 8 de abril, quando a luz do Sol será completamente bloqueada pela Lua. Será possível ver a coroa solar ao redor do disco lunar. As informações são do portal Starwalk.