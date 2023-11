Você já conferiu o calendário do próximo ano para saber os dias dos feriados? Em 2024, estão previstas ao menos quatro folgas prolongadas no Rio Grande do Sul. A primeira delas será em uma segunda-feira, o 1º de janeiro, e as demais em sextas-feiras: 29 de março, celebração da Paixão de Cristo; 20 de setembro, memória da Revolução Farroupilha; e 15 de novembro, comemoração da Proclamação da República.