O Superior Tribunal de Justiça (STJ) derrubou, neste sábado (11), a liminar do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que limitava em R$ 1,5 milhão o orçamento da Festa das Rosas, que inicia hoje, em Sapiranga, no Vale do Sinos. A mesma decisão também proibia shows com cachês acima de R$ 100 mil. O pedido contra a liminar foi realizado pela prefeitura do município.