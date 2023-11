O Estado de Ohio, nos Estados Unidos, votou nesta terça-feira (7), a favor de incluir proteções do direito ao aborto à Constituição Estadual. Trata-se do mais recente projeto da crescente onda de votos pró-direitos ao aborto que tem surgido nos últimos meses ao redor do país. Esta onda está ocorrendo tanto em Estados controlados majoritariamente por republicanos quanto em Estados de democratas, e dá sequência aos protestos pela derrubada da proteção federal ao aborto, que aconteceu no ano anterior nos EUA.